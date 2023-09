El polémico cantante de rock norteamericano Marilyn Manson es noticia una vez más. Ahora por una condena a raíz de una agresión menor en el estado de New Hampshire, Estados Unidos. El artista tendrá que pagar una multa $ 1.400 dólares (unos 5’496.400 de pesos colombianos) y debe cumplir con 20 horas de servicio comunitario en un lapso mínimo de seis meses. Además, tendrá que dar aviso previo a las autoridades del condado en el caso de que desee realizar otro concierto en los próximos dos años.

(Leer más: Preventa de Luis Miguel en Colombia: precios y más sobre el concierto)

Las pruebas que deberá presentar a la comunidad sobre su cumplimiento de las horas establecidas se tendrán que exponer el próximo 4 de febrero. El juez estuvo de acuerdo con que se hagan las actividades en el estado de California.

Los hechos se dieron en un concierto para el evento Bank of New Hampshire Pavilion en el pueblo de Gilford el 19 de agosto de 2019, cuando Brian Warner, más conocido como Marilyn Manson, escupió y se sonó frente a una camarógrafa que se encontraba grabando la presentación. La víctima, Susan Fountain, interpuso la demanda en contra de Manson, quien en el juicio tomó la postura de “no oposición” en la que no se declara culpable, pero tampoco impugnará en contra de los cargos a los que se le acusan.

En un principio, Manson había solicitado por medio de su defensa la posibilidad de asistir al juicio por medio de una videollamada, a lo que el juez se negó y tuvo que asistir al encuentro presencialmente este lunes en el pueblo de Laconia, a unos kilómetros de Concord, la capital del estado. Medios locales reportaron lo sucedido e informaron que no dio ninguna declaración pública ni a la prensa.

(Le puede interesar: Embarrada de Santiago Cruz en pedida de mano casi embala a novio; se equivocó de pareja)

Marilyn Manon es conocido, además de por su discografía, por múltiples denuncias interpuestas por su comportamiento ante las mujeres. Por ejemplo, a principios de este año, fue acusado de abuso y sufrimiento intencionado por hechos que presuntamente se cometieron en los años noventa con una de sus fanáticas, quien en ese momento era menor de edad y que ahora en la demanda interpuesta en el estado de Long Island, Nueva York, se registra como Jane Doe al tratarse de un caso de violencia.

Lee También

La víctima también demandó a dos compañías discográficas por negligencia y complicidad en el comportamiento de su representado, teniendo en cuenta que uno de los hechos sucedieron en el autobús de la gira donde se encontraban miembros del equipo e integrantes de la banda.