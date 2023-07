J Balvin ha regresado a los escenarios y a las redes sociales después de nueve meses ausente de internet y de no tener contacto con sus fanáticos. Sin duda volvió de la mejor manera con una gira que ha dado de qué hablar por la calidad de ‘show’ que está haciendo el paisa.

Pero no todo puede salir a la perfección y una que otra cosa no planeada se le ha atravesado al músico. Durante su reciente espectáculo en la ciudad de Madrid, experimentó un momento inesperado cuando se produjo un percance con su vestuario. La situación fue tomada por sorpresa no solo para él sino para el público del ‘show’.

El vergonzoso episodio tuvo lugar mientras el cantante entonaba ‘Con Altura’, una de sus canciones más populares. En medio de su enérgica actuación, el pantalón del artista se rompió en la zona de la entrepierna, dejando al descubierto una parte de su indumentaria interior.

Cuando el paisa se percató del desperfecto en su atuendo completamente oscuro, no tardó en hacer una broma al respecto. Con mirada sorprendida, compartió una risa pícara con la audiencia, aprovechando el divertido instante.

A pesar del contratiempo, el cantante prosiguió con su presentación sin perder el ánimo. “Me entregué tanto que lo rompí”, dijo el artista, lo cual desató risas entre los asistentes. Actualmente, el cantante colombiano se encuentra inmerso en una gira mundial, deleitando al público en diversos países y cosechando éxitos en cada una de sus actuaciones.

A pesar de la vergonzosa rotura de su pantalón durante el concierto en Madrid, J Balvin ha dejado en claro que su pasión por la música y su dedicación hacia sus seguidores se sitúan por encima de cualquier contratiempo. De hecho, poco después en redes compartió lo que también significó para el subirse a un escenario con Maluma después de 10 años de no hacerlo.