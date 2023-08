El micrófono que la rapera estadounidense Cardi B le lanzó en días pasados a una mujer del público está siendo subastando en una página de Ebay, al mismo tiempo que la cantante recibió una demanda por parte de la afectada, según informó la Policía a los medios estadounidenses.

En varios videos aficionados quedó registrado el momento en que la cantante pide al público que le rocíe agua para el calor. Sin embargo, alguien de lanza un vaso completo y la cantante responde de manera agresiva lanzándole el micrófono, practica que los usuarios en redes sociales rechazaron. De inmediato, el equipo de seguridad intervino y en algunas imágenes se ve a la mujer pidiendo disculpas.

A new video shows #Cardi B telling fans to splash water at her. pic.twitter.com/tj8RnBFRKY

— Juice Pop (@TheJuicePop) July 30, 2023