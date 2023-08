La policía abrió una investigación por agresión luego de que se hiciera público un video en el que se ve a Cardi B lanzarle un micrófono a una persona en el público durante una presentación, dijo el departamento este lunes.

En el clip que circula en las redes sociales, se ve a la cantante de ‘WAP’ lanzar su micrófono luego de que alguien de la audiencia le tirara una bebida durante un concierto en Las Vegas.

Los videos muestran a la rapera cantando cuando alguien sacude un vaso en su dirección. Cardi B no se lo piensa dos veces y reacciona con rapidez tirando el micrófono hacia el mismo ángulo.

Otras tomas muestran a una mujer pidiendo disculpas, al tiempo que el personal de seguridad interviene. En otro ángulo, algunas imágenes muestran que el micrófono golpeó a otra persona en el público. El departamento de policía metropolitana de Las Vegas dijo este lunes que una mujer los contactó para reportar una agresión.

“Durante la presentación, fue impactada por un objeto lanzado desde la tarima”.

El comunicado no menciona a Cardi B, pero el lugar y la fecha coinciden con su presentación.

En junio, un hombre le lanzó un teléfono a la cantante Bebe Rexha durante un concierto en Nueva York, por lo que la cantante terminó en un hospital.

Bebe Rexha gets hit by phone in the face on stage pic.twitter.com/AJ1Xj7NtfR

— Daily Loud (@DailyLoud) June 19, 2023