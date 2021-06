Mariana Gómez habló con el programa ‘La Red’ y relató el duro momento que vivió mientras grababa la segunda temporada de ‘La reina del flow‘, pues no pudo acompañar a su mamá cuando el año pasado tuvo una intervención neurológica difícil.

La actriz, que encarna al ‘Huracán Irma’ en la producción de Caracol Televisión, por esos días estaba grabando en Bogotá y su mamá estaba en Medellín.

“A veces uno pone las cosas en una balanza y se pregunta qué tanto uno se debe sacrificar para cumplir sus sueños”, dijo Mariana a ‘La Red’ y agregó:

“Esos momentos son difíciles, son duros. No poder estar ahí, no poder acompañarla en la cirugía, no poder darle un abrazo antes de que entrara a cirugía… Claramente uno siempre tiene la fe de que todo va a salir bien, pero a veces las cosas no salen como uno espera y existe como esa angustia de no poder haberla abrazado y acompañado por el trabajo”.