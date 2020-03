green

Algunos son muy serios, pues señalan supuesta compra de votos en las pasadas elecciones presidenciales, mientras otros son íntimos o banales, como el del caso del bótox.

Según la versión entregada por la periodista Vicky Dávila a comienzos de este mes, en un audio una mujer (sería ‘Cayita’) le dice a Hernández que le contó al presidente Iván Duque que él “safó” a la exreina, y este le contestó: “Bueno, el ‘Ñeñe’ es un hombre muy distinguido, se consigue una mujer en cualquier momento”, pero, además, habría agregado: “Me preocupa que María Mónica se está poniendo mucho botox (risas) (…) Era más bonita, tienes que prohibirle el bótox ahora que vuelvas con ella”.

“De lo poco que oí fue una conversación que se está hasta riendo de mí ‘Cayita’. Yo dije: ‘A ver, esto no tiene sentido, esta conversación, ‘Cayita’ riéndose de mí de que el Presidente le manda decir a Jose que no me deje poner bótox’. ¡A ver! ¿Tú crees que un presidente va a ponerse con esas bobadas? Ahí se nota que están hablando dos chercheros [bromistas], y punto. Así eran los dos [‘Cayita’ y ‘Ñeñe’]. Ahí se nota que era pura risa”, respondió María Mónica al respecto, en la conversación con la revista, y agregó:

“Es más, si yo me hubiera creído ese cuento, hubiera sido la primera que hubiera llamado a ‘Cayita’ a regañarla, a decirle: ‘¿Por qué te estás burlando de mí?’. Pero qué le iba a parar bolas yo a ‘Cayita’, a lo que le estaba diciendo a Jose”.

Lo dicho por la ex Señorita Colombia se puede escuchar desde el minuto 10:05 de su entrevista completa con Salud Hernández.

En la charla, la famosa también habló sobre lo que ella sabía de la relación de su fallecido marido con el presidente Duque y el expresidente Álvaro Uribe, así como la situación que vive ahora que están acusando a su esposo, que era un reconocido ganadero, hasta de narcotraficante.