En los audios Jose ‘Ñeñe’ Hernández supuestamente dejó al descubierto, incluso, una presunta compra de votos en las pasadas elecciones presidenciales, entre otros detalles de su vida, que lo involucran hasta con el narcotráfico, faceta que la ex Señorita Colombia dijo desconocer, en la conversación con Salud Hernández para Semana.

Por eso, la entrevistadora le preguntó por la manera en que este lío la ha afectado: “¿Todo este escándalo le ha costado a la hora de salir a la calle, siente como que la señalan?”, le dijo Hernández, y María Mónica, en partes con la voz entrecortada, le respondió que los daños han sido desde psicológicos hasta económicos.

“Psicológicamente he estado muy mal, muy mal. Emocionalmente… todo. Le destruyen a uno la vida; no miran las consecuencias de lo que escriben y hacen, y sobre todo en las redes. En todo me ha afectado, en todo. Psicológicamente, yo estoy ya tratándome con psicólogo para ayudarme, porque ya son cosas que no van en uno, que uno dice: ‘Sí, tú sabes cómo son las cosas’, pero… ya se llegó a un extremo que necesitaba ayuda también”, expresó la exreina en la revista, y luego continuó:

“Yo trabajaba con las redes y no he podido trabajar ya. Yo hacía publicidad con las redes, como persona pública. En estos momentos, con todo esto, me tocó dejar todo. Entonces, me ha afectado tan psicológicamente, emocionalmente, económicamente; en mi trabajo, en lo que yo me desempeño”.

Asimismo, negó que, por los señalamientos al que fuera su marido por una década, la Fiscalía la haya citado. “No, no me ha llamado nadie”, indicó y se mostró esperanzada con que “todo se aclare y que muestren lo que se está diciendo de Jose; que muestren la realidad”, pues ella insistió que nunca conoció el ‘Ñeñe’ salpicado en actos de corrupción, que están exhibiendo tras la salida a la luz de las interceptaciones.

Las declaraciones de la ex Miss Colombia sobre su actual situación se pueden escuchar desde el minuto 23:36 de este video de Semana con la entrevista completa, y donde ella también contó lo que sabe de la supuesta amistad del ‘Ñeñe’ con el presidente Iván Duque y el expresidente Álvaro Uribe.