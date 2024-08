La reconocida DJ Marcela Reyes ha hecho una confesión conmovedora y dolorosa. Ha decidido compartir con sus seguidores el difícil momento que vivió recientemente, revelando cómo perdió un bebé sin saber que estaba embarazada.

En un video, la artista cuenta que atravesó unos días extremadamente difíciles, durante los cuales experimentó dolores abdominales intensos que nunca había sentido antes. Este malestar fue tan fuerte que tuvo que ser trasladada a urgencias. En el video, Marcela Reyes dice:

“No han sido días fáciles y mi cuerpo me está dando señales. Estoy sufriendo un dolor en el abdomen que todavía no se ha podido identificar. Hay algo que pensé que nunca me iba a pasar y, lamentablemente, ocurrió. Vamos a ver si lo ven aquí, sufrí alopecia por estrés”, aseguró la artista.

Foto tomada de captura video de Ig@marcelareyes

Después de haber pasado por días bastante duros, en una noche tuvieron que llevarla a urgencias por unos cólicos demasiado fuertes, ya que ella no aguantaba más el dolor, aquí fue cuándo recibió la triste noticia que aseguraba nunca se lo imagino.

“Ni yo me imaginaba la noticia que estaba por recibir, estaba embarazada y no sabía y perdí un bebe, pero como siempre me pare resiliente, salí resiliente, siempre de la mano de Dios lo logre hacer, pensé mucho antes de contarles esto, pero estoy bien, como siempre lo he sabido hacer saque otra batalla mas adelante y hoy en día valoro más lo que tengo, sufrí una caída pero me estoy mejorando”, mencionó la DJ.