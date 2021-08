Marbelle se molestó en uno de los retos por la constante ayuda de los comediantes al también humorista Frank Martínez, aunque ella también recibió cierta colaboración por parte de la actriz Carla Giraldo.

De hecho, antes de la prueba, pidió que no hubiera asesoría para nadie, pero la norma no se cumplió y la artista no pudo evitar ir a la instancia de eliminación.

Lee También

En consecuencia, entró en furia, pues fue superada por Frank, quien obtuvo la salvación.

“Me saben a m…, todos; porque son irrespetuosos. Acá hay muchos Ratatouille [película animada de un ratón]”, sentenció.

Y agregó a modo de argumento para su malestar: “Se meten en el sombrero del otro y cocinan por ellos”.

Sin embargo, cuando competía por no irse de ‘Masterchef’ contra la modelo Viña Machado y el actor Carlos ‘Pity’ Camacho, la cantante le hizo un par de consultas a Viña, pero se justificó.

“Con Viña, nos apoyamos emocionalmente porque no tenemos las mañas que otros tienen por ahí”, apuntó.

Finalmente, ninguno de los amenazados se fue del concurso debido a que los jueces decretaron empate entre las 3 preparaciones.

“Las que somos madres sabemos lo que es un parto y esto fue un parto”, exclamó la cantante luego del sorpresivo veredicto.