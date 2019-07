green

La historia la contó Marbelle en ‘Lo sé todo’, programa que presenta, luego de que pasaran una nota sobre el comentario sexista que hizo Jessi Uribe, artista que aseguró que estaría bien con que sus hijos varones sigan sus pasos en la música, pero no sus niñas.

Ahí, Marbelle explicó por qué entendía un poco lo que decía el artista popular, pues ella vivió en carne propia lo que experimentan varias mujeres en la industria: “A mí sí me sucedió. A los 16 años un alto ejecutivo, en ese momento, quiso abusar de mí, y yo tenía 16 años. De repente ese es el miedito de que las mujeres se dediquen a una profesión [como la música]. Mi mamá decía: ‘La mujer que tiene la falda bien amarrada, siempre va a triunfar por su talento y por lo que hace”.

Más adelante, Ariel Osorio, compañero de ella en el espacio de chismes del Canal 1, le pidió que diera más detalles de la historia: “Fue un momento en que me quedé sola con esta persona. Para mí fue muy difícil, porque no sabía cómo reaccionar, estábamos a días de lanzar ‘Collar de perlas’ y a días de hacer muchas cosas, y yo decía: ‘Dios mío, esto no me puede estar pasando a mí, porque si reacciono feo todo se puede ir para el carajo […] Intentó [tocarme]. Desafortunadamente, yo reaccioné de una forma muy agresiva. Yo le tiré lo que tenía encima y salí de la dichosa oficina”, dijo.

La ‘Reina de la tecnocarrilera’ le contó todo a su mamá, quien terminó solucionando el problema una vez llegó a recogerla. “Cuando llegó mi mamá, ella sí, sin miedo ni nada, me dijo ‘espéreme aquí un momentico’, entró, como que cruzó sus tres cuatro palabras y problemita solucionado. Pero, tengo que decir que yo tenía el apoyo de mi mamá y tenía a mi mamá ahí encima. Hay muchas chicas que entran a esto… ¡Ojo, mis amores! Porque siempre están detrás de conseguir algo más. Por eso, les digo que confíen en su talento, en lo que tienen”.