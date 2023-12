La ‘reina de la tecnocarrilera’ no para de armar discusiones con sus picantes pronunciamientos a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde suele dejar fuertes mensajes contra el actual Gobierno, liderado por el presidente Gustavo Petro.

Marbelle, aprovechando la época de Navidad, utilizó una canción de la orquesta El Gran Combo de Puerto Rico para crear un verso, aparentemente, sobre el presidente y rutina en el día a día. “Yo me levanto por la mañana me doy un baño me quito el tufo, me tomo un café perico y no hago mas na’”, decía uno de los versos que se inventó.

Este viernes ocho de diciembre, la artista continuó alborotando el avispero. En esta ocasión, por una publicación que hizo para exaltar el trabajo de la periodista Vicky Dávila, el cual despertó un choque entre internautas.

Resulta que la comunicadora les preguntó a sus seguidores sobre quién debería ser considerado el personaje de 2023 en Colombia. Marbelle apareció entre las respuestas y, para sorpresa de muchos, postuló a Dávila.

“Tú”, trinó en la mañana de este viernes festivo la intérprete de ‘Adicta al dolor’, dejando claro que le gusta la labor de la periodista colombiana.

La directora de Revista Semana no emitió comentario alguno sobre el halago recibido de parte de Marbelle. Sin embargo, cientos de internautas sí aprovecharon para discutir; tanto porque están de acuerdo, como porque rechazan tal nominación.

