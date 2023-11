La periodista Vicky Dávila le respondió al congresista del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, quien en pleno programa de Semana señaló que la comunicadora no tiene la hoja de vida “tan limpia” como la de él.

La directora del medio de comunicación se defendió y le respondió vehementemente a Mondragón: “Yo no tengo familiares delincuentes […]. No, no estoy enérgica por contestar lo que usted me ha preguntado. Mi esposo no es un delincuente, yo no me casé con un delincuente. Mis hijos no son delincuentes. Busque y se va a dar cuenta”, le dijo Dávila.

Pero la respuesta de la periodista no quedó ahí, ella fue más allá de exigirle que tenga cuidado con las palabras que usa sin saber a fondo las cosas.

“Yo sé que usted está hablando de la familia Gnecco… Cualquiera que haya cometido un delito, pues que vaya y pague a la cárcel […]. Yo no tengo nada que ocultar, no tengo negocios, no me mantienen, no cruzó plata ni nada; entonces usted a mí no me puede venir a descalificar […]. Mi hoja de vida es limpia”, siguió la directora del mencionado medio de comunicación.

Dávila se salió de casillas por las palabras del político y aprovechó para afirmar que siempre ha ejercido el derecho al voto de una manera responsable, investigando al candidato de turno para evitar apoyar a una persona con problemas judiciales.

“Jamás he votado por un delincuente ni por alguien que haya sido delincuente. Búsqueme algo en mi hoja de vida, Alfredo. Si sabe algo, denúncieme. No venga a poner mantos de duda sobre mí. Soy una persona honesta. Yo no tengo familiares delincuentes”, sentenció la periodista, que siguió defendiendo a su familia.

Este hecho se dio en el marco de un debate organizado por la directora de la revista con los senadores ‘Jota Pe’ Hernández, de Alianza Verde, y Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, que hablaron del descontento de muchos miembros verdes con el Gobierno de Gustavo Petro, ya que la colectividad está dividida.

