La polémica arrancó con un video que la representante Juvinao publicó en sus redes sociales para, según ella, defenderse de una campaña de desinformación del petrismo que estaría “auspiciada desde la Presidencia”. En la pieza, la congresista revela imágenes de la famosa “subcomisión” que estudió la reforma a la salud para buscar acuerdos entre los partidos y continuar con su votación en la plenaria de la Cámara.

Según explicó, dichas grabaciones comprueban que existe un acuerdo entre el Pacto Histórico (que no podría presentarse a elecciones 2026), el Partido Liberal, el Partido Conservador y La U para beneficiar a las EPS. Juvinao aseguró que el artículo 53 de la reforma es un “regalito” de entre 5 y 7 billones a las empresas que pasarán a llamarse gestoras de salud y vida.

Dado que el parecer la campaña de desinformación de la bodega petrista está auspiciada desde @infopresidencia, me veo obligada a revelar imágenes inéditas de la subcomisión de #ReformaALaSalud en la que el PH confiesa detalles de su acuerdo con las EPS para entregarles billones… pic.twitter.com/5BaQ1hixG9 — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) November 21, 2023

“Las nuevas EPS ‘gestoras’ seguirán recibiendo billonarios recursos anuales sin que tengan que responder ni por la mitad de responsabilidades que tienen hoy. Esto es lo que tiene que contarle el Pacto Histórico al país”, dijo Juvinao, quien en el video agregó que a ella y a otros críticos de la reforma los han acusado de defender los intereses de las EPS, lo cual no tendría fundamento según su denuncia.

Tras la publicación del video, los primeros en reaccionar fueron los integrantes del Pacto Histórico, especialmente los ponentes del proyecto, Martha Alfonso y Alfredo Mondragón, quienes negaron algún acuerdo de ese tipo. “Que mala fe la suya, Catherin Juvinao, he sido respetuosa con usted. He sido transparente en el debate, pero usted no respeta”, dijo Alfonso.

La ponente aseguró que no hay un acuerdo secreto, pues el artículo 53 es público y ha sido objeto de ese debate en diferentes espacios. Además, aseguró, en ese punto la reforma plantea reducir lo que se paga por funciones de gestoras a 5 % y condiciona 3 % de incentivos a los resultados.

Con un tono más fuerte, Alfonso, a quien no le gustó la creación de las subcomisiones, lanzó más críticas a la postura de Juvinao: “No me vuelva a buscar llorando para decirme que me valora y me respeta y que tiene miedo de la reforma, aquí la temeraria es usted. Deje de ser hipócrita”.

Que mala fe la suya @CathyJuvinao, he sido respetuosa con ud. He sido transparente en el debate pero ud. no respeta. Le respondo en este hilo porque no tengo nada que esconder. https://t.co/1CvpOYpX3R — Martha Alfonso Jurado (@MarthaAlfonsoJ) November 21, 2023

El otro ponente, Alfredo Mondragón, le dijo a Juvinao que sabe o debería saber que a las EPS se les paga entre el 8 % y 10 % por gastos administrativos y que a las Gestoras se les pagará 5% fijos y 3 % por resultados. “No más deshonestidad intelectual en el debate de la reforma a la salud (…) siga haciendo favores a las EPS, que para verdades el tiempo”.

También se pronunció el Partido de la U, que a través de un comunicado señaló que “rechaza tajantemente las acusaciones de la representante a la Cámara, donde afirma que se han pedido “regalitos” para las EPS por parte de nuestra colectividad. No solamente no es cierto, sino que banaliza el debate”.

#LaU rechaza tajantemente las acusaciones de la representante a la cámara, @CathyJuvinao, en redes sociales y en medios de comunicación donde afirma que se han pedido “regalitos”, para las EPS por parte de nuestra colectividad. No solamente no es cierto, sino que banaliza el… pic.twitter.com/4SXuGqCYKq — Partido de la U (@partidodelaucol) November 22, 2023

Juvinao les respondió a todos y mantuvo su punto. “¿Es decir que el acuerdo del que hablaron los ponentes Mondragón y Alfonso en la subcomisión no es cierto? Vaya, vaya. Vamos a ver cómo esta colectividad vota el artículo 53 con el regalito a las EPS”, le dijo a La U. Por último, dijo que no actúa de mala fe, pues según ella son los ponentes los que la acusan injustamente de apoyar a las EPS.

