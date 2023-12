La cantante vallecaucana Marbelle es una de las grandes opositoras del presidente Gustavo Petro. La artista ha tenido varias confrontaciones con el mandatario, sobre todo cuando estuvo en campaña.

Ahora, aprovechando la época de Navidad, la artista se pegó su inspirada y utilizó una canción de la orquesta de salsa El Gran Combo de Puerto Rico para crear un verso sobre el presidente Petro y cómo es una rutina en el día a día del gobernante.

“Cantemos: Yo me levanto por la mañana, me doy un baño, me quito el tufo, me tomo un café perico y no hago más ná. Después leo la prensa, y veo todas las quejas. Me pongo a ver novelas y no hago más ná”, escribió la cantante inspirada en el tema ‘No hago más na’, de la orquesta puertorriqueña.

Cantemos :

“Yo me levanto por la mañana me doy un baño me quito el tufo, me tomo un café perico y no hago mas NA’

Después yo leo la prensa

Y veo todas las quejas

Y me pongo a ver novelas y no hago más NA’ 😇😎 — MARBELLE (@Marbelle30) December 7, 2023

De igual manera, la cantante prendió la celebración de este jueves 7 diciembre haciéndoles un pedido a todos sus seguidores: “Una velita todos, esta noche para que se vaya, una velita que diga ¡Fuera Petro!”.

Incluso, Marbelle también aprovechó la información que se conoció este jueves de que el presidente había cancelado gran parte de su agenda por una fuerte gripa que lo aquejaba, por lo que lanzó una pulla para el presidente, que durante este día ha aparecido en sus redes sociales.

“Creo que le toca prender velones”, refiriéndose a las súplicas que debe hacer el mandatario para superar ese problema viral. La cantante ha manifestado en varias oportunidades que tiene el deseo de salir del país. Incluso, cuando ganó Petro, su primera reacción fue anunciar que se iba a vivir al exterior, algo que no ha cumplido hasta el momento.

