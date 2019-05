“Siempre me gustaron los hombres desde pequeña y me atraen físicamente. Nunca sentí dudas sobre mi sexualidad, por eso me doy la libertad en decir que me atraen las mujeres y que soy bisexual”, afirmó la exparticipante de ‘La agencia’.

Aseguró que ella se enamora más de los sentimientos de la persona y no le importa el género sexual que tenga.

De acuerdo con Mara, antes de iniciar una relación sentimental, se da un tiempo para conocer bien a esa persona y mirar sus intenciones.

“No quiero que esa persona tenga dudas de quién es y que yo sea algo intermedio entre los dos sexos que lo haga sentir mejor”, agregó Mara.

La pareja más reciente que tuvo Mara fue el modelo y exparticipante de ‘La agencia’ Nicolás Trujillo, pero terminaron a los pocos meses.

A continuación, la declaración de la modelo sobre sus gustos sexuales y qué la enamora: