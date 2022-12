De acuerdo con la ex ‘Protagonista de Nuestra Tele’, todo le habría ocurrido en Medellín después de haber hecho un viaje a Cartagena y los dueños de lo ajeno se habrían quedado con varias de sus pertenencias.

Al parecer, y según les contó a sus seguidores en Instagram, los delincuentes llegaron hasta el sitio en el que estaba parqueada su camioneta y rompieron uno de los vidrios para sacar los elementos finalmente hurtados.

“Quisiera ser portadora de buenas noticias, pero imagínense que me fui para un concierto y me quebraron el vidrio del carro. Me robaron mis pertenencias y la plata que tenía en la billetera porque obviamente no la iba a bajar para el concierto para que no me la robaran y dejé todo en el carro”, aseguró inicialmente Manuela Gómez en un video.