Un usuario de la plataforma le preguntó a Manuela qué tan cierto era que se sentía atraída por el sexo femenino, y ella respondió sin ningún problema:

“No, no es verdad, no me gustan las mujeres; ya ni quiera me gustan los hombres. Así está la situación por acá”.

“Así estamos de llevadas”, agregó la exprotagonista de Novela, quien también comentó que está soltera y cree que así seguirá por una buena temporada, pues siente que necesita este tiempo para sí misma.

Este es el video, que fue difundido por una cuenta de chismes:

Durante la dinámica, Manuela también recordó que el único novio que ha tenido estuvo con ella durante mucho tiempo; además, aclaró que cuando sale con hombres prefiere que sean mayores, pues “estar con alguien menor es hacerlo madurar a las patadas”.

Cabe mencionar que el rumor sobre la orientación sexual de Manuela empezó en medio de un Instagram Live que hizo Yina Calderón, quien aseguró que su excompañera es lesbiana.

Aquí, el video que fue replicado en Twitter: