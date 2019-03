La artista explicó en la rueda de prensa que su relación con las redes sociales no fue muy agradable, por esto, la presentadora le preguntó qué opinaban sus padres de los comentarios de sus seguidores, y toda la controversia que se generan sus publicaciones.

“Ellos no leen comentarios. […] Pero yo les voy a contar una historia súper charra: Yo puse la foto del ‘cover’ de ‘Secreto’, entonces cuando yo le mandé el video a mí mamá le pregunté: ‘¿Mami, te gustó?’, y ella me decía siempre: ‘Ya mamita, ya lo voy a ver’ [y ella no lo veía]. Yo decía: ‘Pero mi mamá por qué no ve mi video de secreto’, y no lo veía, y no lo veía. […] Cuando a los días me dijo: ‘Mamita, yo le voy a decir la verdad: lo que pasa es que cuando usted montó la foto de lo que iba a ser su canción de secreto yo dije: ‘¡Ay! Yo no quiero ver ese video’’, detalló.