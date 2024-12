Valeria Sandoval, recordada por su papel de Violeta Manrique en la exitosa serie colombiana ‘Las muñecas de la mafia’, atraviesa un difícil momento personal. Su madre, Luz Stella Palomeque, se encuentra hospitalizada tras una delicada operación, sin embargo; la actriz se encuentra en Europa con su familia.

La nieta de Luz Stella, la bailarina e ‘influenciadora’ Valeria Sandoval, ha sido quien ha compartido la noticia a través de sus redes sociales, expresando su profunda preocupación y el impacto que esta situación ha tenido en toda la familia.

“Mi abuela es mi otra mamá y aunque siempre hemos hablado de la ley de vida, me aterra ver mi vida sin ella‘, confesó Valeria, quien ha estado al lado de su abuela durante este proceso.

La bailarina también escribió: ” Fue una operación muy delicada y aún seguimos en espera. Agradezco a Dios que la mantiene estable y que toda la familia pudo correr y venir a estar con ella y acompañarla. Para mí y los que me conocen saben q mi abuela lo es todo, no tengo cómo pagarle todo el amor que ella me ha dado. Seguimos en el hospital. A veces la navidad también luce así y está bien”.