Sandoval vivió momentos de maltratos con el papá de su primera hija, la bailarina Valeria González Sandoval, a quien conoció cuando apenas ella tenía 13 años (y él más de 20).

Años después de terminar esa relación, la actriz de ‘Las muñecas de la mafia’, que vivió un episodio incómodo en México, empezó un noviazgo con Jorge Reyes, que se dio cuenta que ella era el amor de su vida y decidió casarse.

No obstante, Reyes preparó la ceremonia antes de proponerle matrimonio a la actriz y le dijo mentiras para que ella fuera a su propia boda.

“Me dijo que íbamos para un matrimonio de una gente que yo no conocía. Que teníamos que ir de blanco, y todo el cuento. Yo fui un poco a regañadientes porque me daba un poco de pereza”, contó ella en ‘Se dice de mí’ como se escucha a continuación (desde el minuto 30):

Ya en el lugar de la ceremonia, él se arrodilló para pedirle matrimonio y ella no entendía mucho.

“Una vaina muy loca. Cuando ya vamos entrando por el altar es que veo a la familia, amigos de los dos y mi mamá… o sea como que ya fui entendiendo que era yo la que se casaba”, declaró.

La situación también fue insólita para la familia de ella. “Yo nunca había visto que alguien se casara sin saber que se iba a casar”, declaró una tía de Sandoval en el programa.

Por fortuna para Reyes, la actriz no dudó en dar el sí para siempre. A la que le dio tristeza fue a su hija Valeria, pues ella estaba en Malta y se perdió el sorpresivo matrimonio.”Es algo fuerte para mí”.

Quién es el esposo de la actriz Alejandra Sandoval

Jorge Reyes es un reconocido actor y modelo venezolano, que ha trabajado en producciones como ‘Todos quieren con Marilyn’ y ‘El árbol de Gabriel’.

Tiene una hija, fruto de su primer matrimonio con la modelo y exreina venezolana Carolina Delgado, y otra con Sandoval, con quien lleva 8 años de matrimonio.

A continuación se puede ver a la familia Reyes Sandoval: