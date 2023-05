El hermano en la ficción de Carmen Villalobos ya tiene 41 años en la vida real y luego de su interpretación continúo trabajando en varias producciones nacionales.

(Lea también: ¿Juliette Pardau es mamá? La actriz salió a aclarar quién es la bebé de sus fotografías)

Aunque la novela se estrenó hace 15 años, aproximadamente, Sánchez todavía sigue siendo reconocido en las calles como ‘Byron’ y no le molesta, pues siempre ha dicho que está muy agradecido con el personaje y que fue muy importante para él.

“Para mí significó mucho ‘Sin senos no hay paraíso’, fue mi primer protagónico, me cambió la vida totalmente, crecí como actor, me llenó la vida de muchas alegrías, de muchas bendiciones, se me abrieron muchas puertas. Para mí fue el proyecto que me dio prácticamente lo que hoy en día soy como actor”, dijo el actor hace un tiempo en una entrevista.