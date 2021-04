green

La duda sobre si a Maluma le gustan los hombres ha crecido tanto que, en varios medios de comunicación, han aprovechado la visita de videntes para preguntar sobre la vida amorosa del artista, y dos de ellas apoyan la teoría.

Deseret Tavares dijo que Maluma es gay

La vidente sostuvo una conversación con Pulzo en 2018 y aseguró que el paisa miente en cuanto a sus relaciones personales, pues en su vida amorosa aparece un hombre de cabello oscuro, más o menos de su misma edad y que también es artista.

“Salen como pareja, dice que hay una gran amistad; también muestra una relación amorosa, muestra que se enconden, muestra amor“, dijo en ese entonces la tarotista, como se evidencia en el video que aparece a continuación:

Mhoni Vidente y la predicción sobre salida del ‘clóset’ de Maluma

En diciembre de 2019 la también astróloga aseguró en el programa ‘Sale el sol‘ que el colombiano sufriría una “liberación total”, pues dejaría de ocultar su verdadera orientación sexual.

“Maluma ‘baby’, definitivamente. Es [gay] pero no lo ha dicho, como Ricky Martin. Va a ser papá por alquiler de vientre”, aseveró la vidente en el informativo, y uno de los conductores añadió: “Que no lo diga no quiere decir que siga en el ‘clóset'”.

Aquí, el video en el que Mhoni Vidente se refiere al intérprete de ‘Medellín’, de quien Anitta —con quien tuvo un romance— aseveró que no es gay:

‘El niño prodigio’ dice que Maluma no huele a gay

El astrólogo publicó un video a comienzos de abril de 2021 en el que dio su punto de vista respecto del artista; allí aseguró que todos los que han dicho que él es gay se han equivocado.

“Él no me da pinta de eso. Cuando yo me acerco a la gente, yo puedo oler si es gay o no. Tengo como eso. Yo estuve cerca de él y no le sentí“, aseveró el vidente.

‘El Niño’ añadió a su discurso que lo que pasa con Maluma —quien aclaró si es gay y le hizo propuesta a seguidor— es que es tan guapo y despierta tantas emociones, que es deseado tanto por hombres como por mujeres.

Esta es la grabación, el momento exacto en el que el ‘prodigio’ habla del cantante aparece a partir del mnuto 5:18.