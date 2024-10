Ante la muerte de Liam Payne, exintegrante de la famosa banda británica One Direction, a los 31 años de edad tras caer del tercer piso de un hotel en Argentina, una de las personas de su círculo cercano reaccionó frente a la trágica noticia.

La policía argentina había confirmado en un comunicado este miércoles 16 de octubre, sobre “Liam James Payne, compositor y guitarrista (…), falleció hoy al caer desde el tercer piso de un hotel en (el barrio de) Palermo”, y detalló que una llamada hecha al número de emergencias 911 “informaba sobre un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol”.

El artista se encontraba en ese país desde finales de septiembre para asistir al concierto de su excompañero de banda Niall Horan el pasado 2 de octubre.

Tras confirmarse que las autoridades encontraron a Payne sin vida tras caer desde una altura aproximada de 14 metros en el hotel Casa Sur, una de las primeras reacciones ante su muerte fue por parte de Anne Twist, madre de Harry Styles, quien compartió su dolor a través de sus redes sociales.

Twist compartió durante varios años con un joven Payne y los demás integrantes de la banda: su hijo Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik, después de saltar a la fama en 2010 tras su participación en The X Factor en Reino Unido.

La madre de Styles publicó en Instagram una imagen de un corazón roto sobre un fondo negro, con el mensaje: “Solo un chico…”. Hasta el momento, ningún exintegrante de la banda se ha pronunciado al respecto de la muerte de Payne.

Por otra parte, la heredera hotelera Paris Hilton escribió en la red social X: “Es tan triste escuchar la noticia del fallecimiento de Liam Payne. Envío amor y condolencias a su familia y seres queridos. Descansa en paz, mi amigo”.

So upsetting to hear the news of @LiamPayne passing😢 Sending love and condolences to his family & loved ones. 🙏 RIP my friend🥺

— Paris Hilton (@ParisHilton) October 16, 2024