Muchos televidentes piensan que la carrera de la actuación es perfecta, pues las personas se vuelven famosas, por cada proyecto les pagan un buen dinero, generalmente, y se puede tener un mayor control de tiempo.

Sin embargo, la gran suma de dinero que ellos reciben no es gratis, sino que, de hecho, varios tienen que hacer rendir dicho sueldo por meses porque no siempre se obtiene trabajo.

Cada vez que aparece un ‘casting’, varios actores se presentan para un solo papel, por lo que es una constante pelea entre artistas para ver quien se queda con el papel.

Fue precisamente lo que dijo Luz Estrada, la actriz que ahora mismo aparece en escena con Miguel Varoni en la segunda parte de ‘Pedro, el escamoso’, contó en ‘Bravissimo’ que hubo una época en donde tuvo una mala racha y nada le salía en cuanto a su profesión.

“En esa época presentaba muchos’ casting’ y no salían y empecé a preguntarme: ¿por qué? Empecé a analizar qué estaba pasaba porque yo me preparaba bien, llevaba propuesta de vestuario, de maquillaje, de personaje y me preguntaba dónde estaba la falla”, afirmó la actriz.

Sin embargo, fue un momento de reflexionar y no de señalar, por lo que supo tener paciencia y salir adelante. Ahora, dice que tiene las puertas abiertas.

