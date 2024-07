‘Devuelveme la vida’ ha sido una de las producciones de Caracol Televisión más recientes que ha sido todo un éxito, pues ha logrado posicionarse en los primeros lugares del ‘rating’ a nivel nacional.

Muchos actores y actrices reconocidos han hecho parte de la novela y ha tenido una buena acogida por parte de los televidentes, pues relata la historia de una pareja que tiene un bebé y personas mal intencionadas buscan la manera de arruinar los planes para que la vida del pequeño cambie para siempre.

María Nela Sinisterra, quien interpreta a Josefina Mosquera, fue la actriz protagonista del incidente de salud que sucedió mientras todos graban la novela.

En entrevista con ‘La red’, Sinisterra contó que lo que la afectó fue una prótesis mamaria:

“Empecé a sentir un hormigueo en mi brazo, me dolía. Luego empecé a sentir en el busto como una bola, entonces me asusté mucho. Me dijo la doctora: ‘La prótesis no está rota, pero sí está muy deteriorada y ellas generan unos pliegues y te empieza a lastimar todo el busto“.

Según contó, siempre que iba a control al médico le decían que el busto estaba bien, por lo que había postergado la operación para cambiar las prótesis mucho tiempo, lo que fue su error.

Afortunadamente, decidió operarse, volver a ponerse otros implantes y hoy en día cuenta con buena salud. Aseguró que cuando sea mamá se explantará.

