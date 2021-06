El pasado 10 de junio se conoció que Lupillo Rivera se tachó el tatuaje que tenía en su brazo izquierdo de la cara de Belinda, con quien tuvo años atrás un noviazgo de tan solo 5 meses.

El cantante mexicano publicó un video en su cuenta de Instagram mostrando el proceso de cómo se tapó el tatuaje con simple rayones negros.

“Ahora si mi gente, el video más esperado por ustedes. Mis mejores deseos para todos los enamorados, esto es algo que hago por respeto a mi prometida muchas gracias por todo su apoyo”, escribió Rivera junto a la publicación.

Hace unos días, en una rueda de prensa, a Christian Nodal, novio y prometido de Belinda, le preguntaron sobre el tatuaje que tenía Lupillo Rivera de su amada, pues él tan solo unos meses de empezar la relación con la reconocida artista se tatuó en el pecho sus ojos.

“Pues no sé, cada quien hace lo que quiera con su puerco, perdón cuerpo”, contestó Nodal a manera de broma y prosiguió: “A mí me hace feliz los tatuajes, siempre me tatúo cosas que me hacen feliz y lo importante es que el señor (Lupillo Rivera) esté feliz”.