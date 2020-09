green

La teoría surgió luego de que Belinda y Christian Nodal, su actual pareja, demostraran su amor con llamativos tatuajes, que fueron una forma de celebrar los 4 meses que llevan juntos. El intérprete de ‘Ayayay’ dejó los ojos de ella sobre su pecho.

Lo anterior hizo recordar a algunos seguidores que Lupillo Rivera, cantante con el que ella tuvo una relación en 2019, también plasmó en su piel el rostro de la artista; el enorme tatuaje está ubicado en su brazo izquierdo.

“Yo le prometí a ella y le di mi palabra de que no me iba a quitar el tatuaje que me hizo un muchacho en Las Vegas”, confesó el artista en una entrevista con Ventaneando, aunque aseguró que si alguna vez su pareja le pide que se lo quite, así lo hará.

Criss Angel, que fue novio de la también actriz entre 2016 y 2017, fue otro de sus enamorados que decidió marcar su piel por ella, en este caso, el mago escribió “Beli” sobre uno de sus pectorales. Según Vanguardia, su amor no terminó nada bien, pues él aseguró que la joven lo tenía por interés.

¿Qué pasó con el tatuaje de Criss Angel?

Como se vio en una publicación que hizo el famoso en su cuenta de Instagram en 2019, sobre la zona en la que debería estar la marca había algunos esparadrapos, por lo que se desconoce si lo borró o planea hacerlo por medio de un procedimiento estético.

Aquí, algunas de las reacciones que dejó esta secuencia de demostraciones de afecto, por la que algunos tuiteros bromearon diciendo que Belinda estaba dejando ‘horrocruxes’, como lo hizo Voldemort en la saga de ‘Harry Potter’.

Raza ya descubrí el plan de Belinda con los tatuajes pic.twitter.com/lV0QifKK1V — Fabianzoid™ (@Freakaazoid) September 8, 2020

Pinche Belinda, todos sus weyes bien enculados que hasta se hacen tatuajes de ella… y los míos hasta me negaban. 😓 — Pinche Bruja (@Latostadaa) September 7, 2020

Belinda no está nada wey, cada uno de estos tatuajes es un horrocrux. https://t.co/eSOkk6OeKn — El Andrei (@el_andreirivera) September 7, 2020