Una perfilación de labios, practicada “hace como un año y algo”, fue el procedimiento cuyo resultado no la dejó “lo suficientemente feliz”, dijo la famosa digital en la grabación, donde reiteró que solo tiene dos cirugías.

“De hecho, ahorita, pues más adelante porque todavía no he podido ir donde el doctor, voy a bajarme el ácido hialurónico. […] Yo me voy a quitar eso; es algo que me hice y no me gustó”, agregó la ‘influencer’.