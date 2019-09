La ‘youtuber’ señaló que solo ha recurrido a dos intervenciones estéticas.

“No tengo tantas cirugías como la gente lo cree. […] Las únicas cirugías que me he hecho son la nariz y los senos”, indicó.

Luego, para corroborar lo que dijo, mostró una vieja escena en la que, según ella, “no tenía ni una sola cirugía”. (Aquí algunas imágenes de su drástico cambio).

Asimismo, la influenciadora le dejó claro a su fanaticada que cuando decida hacerse otra operación, ella no la ocultará.

“Yo la verdad no tengo ningún tapujo con las cirugías, el día que me quiera hacer una se las cuento y si quieren les recomiendo mi cirujano. [….] Esos que inventan que me he hecho no sé qué y no sé cuántas y bla, bla, bla, bla: ¡no!”, puntualizó.

Esto se puede escuchar desde el minuto 3:40 de este video que lleva más de un millón de reproducciones, y en el que Luisa Fernanda W también habló de su fallecido novio Legarda, de su amigo Pipe Bueno y de su familia, entre otros temas.