A la tercera noche de haber llegado a Colombia, Daniela sintió la presencia de su fallecido hermano, el cantante Fabio Legarda, en el cuarto donde descansaba.

“Estaba acostada en la cama, no podía moverme ni abrir los ojos, pero sentía mucha paz”, relató la joven en la revista, y continuó:

“En ese momento escuché la voz de mi hermano que me decía: ‘Tienes que decirle a ‘Mari’ que deje el miedo, porque no es real. Yo nunca me fui. Si quieren hablar conmigo tienen que perfeccionar la meditación’. Fabio siempre dijo que nos protegería”.