Fue ahí, y luego de que la periodista Vicky Dávila le preguntara por qué creía que se había armado tanto alboroto con la escena, que la estrella de películas para adultos respondió (minuto 1:53):

Asimismo, la famosa aseguró en la emisora que todo lo que exhibió en su candente publicación de Twitter, por la que incluso le dijeron “tú eres una transgénero”, es real y “natural”. Bueno, excepto los senos, aclaró, porque son “postizos”.

En la conversación, igualmente, interrogaron a la actriz porno por los comentarios que le escribieron sobre el video, especialmente el tamaño de su clítoris, pero al respecto ella aseveró que no presta atención a eso.

“La verdad, yo no soy del tipo de personas que sube algo y está pendiente de qué dicen o qué no dicen. Yo simplemente lo subo y no me importa lo que la gente comente, porque si uno le presta atención a eso, eso empieza a afectar. Entonces, ‘ojos que no ven, corazón que no siente’”, dijo en el medio.