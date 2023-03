Luisa Fernanda W, la creadora de contenido, recientemente acaparó la atención de sus seguidores porque compartió unas historias en su perfil de Instagram sobre algo que está viviendo.

En este caso, la ‘influenciadora’ contó que hace poco estuvo sufriendo por un peinado que se realizó y por el cual recibió varios comentarios negativos por parte de usuarios.

Cabe destacar que la empresaria se encuentra en Miami, Estados Unidos y asistió a un evento especial de gigante marca de ropa, luego de que en febrero se hiciera viral por imitar a un integrante de RBD.

Sin embargo, según expresó hubo personas que al verla con el ‘look‘ que eligió para dicho desfile, se fijaron en cómo tiene el cabello y le dijeron que se estaba “quedando sin pelo”.

Ante esto, Luisa se habría sentido mal y le recordó a la gente que ella continúa en su proceso de postparto de Domenic y por tal razón, ha perdido pelo.

“Yo les voy a contar que hoy sufrí demasiado con este peinado, una cosa tenaz porque mucha gente me ha escrito: ‘Lu te estás quedando sin pelo’ y a muchas personas se les olvida que estoy en proceso de postparto, que a uno se le cae el pelo”, expresó.

Cabe recordar que la paisa dio a luz a su segundo hijo el pasado mes de octubre de 2022 y tal parece, que su cuerpo sigue adaptándose y cambiando.

De igual manera, W al decir este comentario confesó que ya se está recuperando y que de hecho, ya le está creciendo su cabello.

Por último, la famosa también indicó que a pesar de los malos comentarios que recibió por su peinado, a ella sí le gustó.

“De hecho, ahora me está creciendo el pelo, o sea como que estoy volviendo a ver la luz, pero a mi me gustó. Me siento bien”, concluyó.