Para nadie es un secreto que Luisa Fernanda W, desde que inició en el mundo digital, se ha destacado por ser una creadora de contenido que constantemente le gusta interactuar con todos sus seguidores en sus perfiles sociales.

Por esta razón, a la paisa, quien es muy reconocida en redes sociales, se le ve seguidamente compartiendo sus seguidores todo tipo de experiencias, consejos, tips y anécdotas.

Precisamente, hace poco la antioqueña dio de qué hablar porque activó la popular dinámica de ‘Hazme una pregunta’ en sus historias de Instagram y allí, respondió algunos interrogantes que le enviaron los internautas.

En esta oportunidad, a la famosa le preguntaron sobre qué opinaba de criar hijos varones.

“Hasta ahora me ha parecido espectacular, y yo sé que me va a seguir pareciendo espectacular. Es más, yo creo que yo nací para ser mamá de varones. Para criar varones, no sé eso es como lo que siento, como la vibra”, respondió.