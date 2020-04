green

“Ustedes me preguntan que si me ha crecido mucho la barriga, la verdad, yo siento que sí, pero las personas de mi alrededor me dicen que no“, empezó explicando Luisa, quien también mencionó que su peso sigue siendo el mismo y no ha cambiado su talla de ropa.

Luego, frente al espejo la ‘instagramer’ desabrochó su pantalón, se acomodó de medio lado y se hizo evidente que su abdomen sí ha crecido.

“Esta soy yo con 3 meses de embarazo, yo siento que sí estoy bien barrigoncita, a comparación de como era yo“, explicó.

Además, Luisa Fernanda confesó que ha tenido muchas náuseas durante el proceso, se le ha antojado comer mango con sal y limón, “cosas dulces”, le agradan las verduras, no le apetece comer carnes y rechaza “la comida de sal”.

