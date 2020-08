View this post on Instagram

Nuestra Directora de @entretenimientorcn, @cristinaestupinan dialogó con el artista de música popular @posadarecords_ quien rompió el silencio y habló sobre el escándalo en el que se vio envuelto a partir de las declaraciones de su hija @nathaly_posada 😳 El cantante da su versión sobre las supuestas diferencias familiares y responde con “Para qué enemigos”, su más reciente éxito musical ✨ #entretenimientorcn #LuisAlbertoPosada