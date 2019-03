View this post on Instagram

@lmxlm abucheado anoche en su concierto de Panamá según estas imágenes se enoja por supuestas fallas de sonido, camina hacia dónde se encuentra el sonidista y le lanza el 🎤… varios asistentes dicen que más bien parecía un karaoke porque no cantó ni un solo tema 🤦🏻‍♀️ #luismiguelenpanama #luismiguel