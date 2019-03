View this post on Instagram

Y llegó primero la niña! Se nos está creciendo la familia 😂😍🐶 Les presento a Ramona, mi primer regalo de cumpleaños (adelantado) me enloquecí de amor! La idea de éste regalo fue de @salvadormateymely (él quería una hermanita ) 😁👶🏼👪🐶 . Yo creo en la conexión de los perritos y los niños, creo que les hace bien ese amor y por eso tomamos la decisión de aceptar ese regalo gracias @la_reserva.criadero !