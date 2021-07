Luisa Fernanda W es una de las figuras públicas que se ha ganado el reconocimiento en las redes sociales, algo que en algunos casos le juega en contra.

La antioqueña, que mostró su barriga cuando le preguntaron si estaba embarazada, envió un mensaje a través de su Instagram, en el que tiene más de 15 millones de seguidores.

La esposa de Pipe Bueno, que le hizo una gran fiesta para su cumpleaños, habló sin tapujos sobre las críticas que le hacen por la forma en la que redacta sus textos.

Luisa Fernanda W: qué dijo de la ortografía

La ‘influenciadora’ afirmó que hay muchas personas que están pendientes de la ortografía y la critican por eso, pero se justificó explicando que ella se deja llevar por el corrector de su celular.

“Créanme que yo no me las sé todas, yo tengo errores ortográficos. Pasé por una universidad y estudié, pero no me las sé todas”, indicó la antioqueña, que añadió: “a veces me enredo con esas reglas”.

Luisa Fernanda W advirtió que probablemente en algún momento diga mal alguna palabra porque es humana, por lo que es normal que se pueda equivocar como cualquier otra persona.

“Yo sé que soy una figura pública, que las figuras públicas tienen que dar ejemplo y no se qué más, pero a veces tanta presión es ‘mamona'”, aseguró.

Lee También

¿Qué mostró Luisa Fernanda W de su WhatsApp?

En sus historias, la antioqueña compartió una imagen de una conversación de su WhatsApp, a la que le agregó el siguiente texto: “Aquí pueden ver que hasta por WhatsApp me corrigen. Soy una persona que no tiene mucho derecho a equivocarse jajaja. Amigos míos, soy humana y me equivoco. (Es) normal. Y quizás esta no sea la única vez que lo haré, relax. Lo importante aquí es aprender”.