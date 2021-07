Recientemente, un seguidor de Luisa Fernanda W le preguntó en Instagram si estaba embarazada, a lo que ella respondió mostrando su barriga.

Al parecer no son pocos los comentarios de algunos de los casi 16 millones de seguidores que tiene la paisa en dicha red social acerca de su apariencia física, por lo que ella decidió publicar un video bailando junto a un texto en el que dice que sí luce como una mujer embarazada.

“La verdad es que sí parezco embarazada jajajaja, pero la única realidad aquí es que estoy unos kilos de más, ya se los he contado mucho”, escribió Luisa junto al video en el que baila la canción ‘Pode se soltar’, de los artistas brasileños Mc’s Zaac y Jerry Smith.

En el post, la novia de Pipe Bueno, quien le organizó un fiestón, con serenata incluida, para celebrar su cumpleaños 28, agrega que se sigue recuperando del proceso de embarazo y parto.

Lee También

“La recuperación de un embarazo es de tiempo, les confieso que yo me siento muy afortunada porque me he recuperado muy bien en poco tiempo, pero tampoco crean que tengo el cuerpo ideal de muchos”, explicó Luisa Fernanda W a sus seguidores.