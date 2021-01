green

Luis Carlos Vélez y Siad Char están esperando a su segundo hijo. Así lo confirmaron este lunes, a través de publicaciones que hicieron en sus cuentas de Instagram. Ambos ya le escogieron nombre a su segundo heredero: el bebé se llamará Simón.

La pareja sabía desde hace meses del embarazo de Char, pero decidió aplazar el anuncio de la noticia ante sus seguidores. “Llevo varios meses guardándome la noticia, que no quería contar hasta saber que todo esta bien”, escribió ella en al red social.

Uno de los datos llamativos que entregó la expresentadora fue que, ya estando embarazada, contrajo coronavirus. Es preciso recordar que Vélez y Char confirmaron que dieron positivo para COVID-19 hace más de dos meses.

“Pasé por el COVID cuando apenas me enteraba del embarazo. Dos noticias al tiempo, una que me alegraba infinitamente y otra que me llenaba de angustia. Fue difícil, mucho más de lo que se pueden imaginar, sin tomar más que Tylenol para no afectar al bebé y aguantando mucho”, agregó Char.

De esta manera, Hannah, la primera hija de la pareja de periodistas, tendrá un hermanito. “Siad está muy bien, mientras que Hannah y Ted inmensamente felices y yo, pues pensando en guayos y camisetas de fútbol”, comentó Vélez en la publicación con la que confirmó el embarazo de su esposa a sus seguidores.

A continuación, las publicaciones que hicieron Char y Vélez sobre el embarazo de ella:

