Silvestre Dangond se encuentra en pleno lanzamiento de su nuevo trabajo musical ‘Ta’ malo’, luego de suspender por más de un año sus subidas a los escenarios, tiempo en el que dejó desinflados a su gran fanaticada.

(Vea también: Silvestre Dangond contó ayuda que le dio Rafael Orozco en sus inicios; le pedía plata)

El proceso del cantante vallenato, uno de los artistas consagrados del género, comenzó en el año 2002 cuando grabó su primer trabajo titulado ‘Tanto para ti’.

Un año después de haber puesta en marcha su proyecto, su colega ‘Luifer’ Cuello también hizo lo mismo y se lanzó al ruedo con ‘Nueva ola’, un álbum que contenía temas como ‘No aguanta’, ‘Pin pon pan’, ‘Tu indiferencia’, entre otros.

Para la época, el éxito fue rotundo para los dos y, según dijo en una reciente entrevista ‘Luifer’ Cuello, Silvestre Dangond sentía celos de él por la aceptación que tuvo con el público vallenato.

Así lo reveló en un ‘podcast’, veinte años después de aquel lanzamiento de su primer trabajo discográfico, bajo el sello de Codiscos y al lado del acordeonero Manuel Julián.

“Tengo años de no hablar con él. Yo creería que él nunca me vio como su amigo, me vio más como con celos, como competencia”, dijo en los micrófonos de Dímelo King.