‘Ta malo’ es la nueva producción del urumitero que está enloqueciendo a su fanaticada en su regreso al escenario musical luego de ponerle fin a un largo receso que anunció a finales de diciembre de 2022.

Familiares, amigos, allegados y conocidos de Silvestre Dangond y Rubén Lanao (su acordeonero) se han gozado los 15 temas que lanzaron al mercado los artistas el jueves 2 de noviembre y que seguirá dando mucho de qué hablar en los próximos meses por la calidad del trabajo.

Parranda de mamá de acordeonero de Silvestre Dangond acabó con llamado a la Policía

Justamente por una algarabía que formó en su apartamento Miky de Lanao, mamá del acordeonero, la mujer terminó en líos con policías que llegaron hasta el edificio donde reside para que le bajara el volumen a la música.

Según, El Rincón Vallenato, una vecina trasnochada por la bulla y la música a alto volumen llamó a las autoridades para que atendieran su requerimiento que implicaba un accionar de los uniformados, como se fundamenta en el Código de Policía.

En imágenes publicadas por esa página se evidenció cuando un policía llega al sitio y les pidió a los asistentes a la fiesta que le bajaran el volumen a la música que emitía el equipo de sonido.

Finalmente así fue. Al parecer, el hecho no pasó a mayores y a la familia de Rubén Lanao no les habrían aplicado un comparendo por esa situación, al menos, de eso no habla ‘Rincón Vallenato’.

Acá, imágenes de la locura que se desató en un edificio en el norte de Barranquilla:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ElRinconVallenato.com (@elrinconvallenato)

