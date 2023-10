Faltando pocos días para el lanzamiento oficial de ‘Ta Malo’, la nueva producción musical de Silvestre Dangond, la canción ‘Tu libro favorito’ de Wilfran Castillo, se perfila como una de las favoritas de las 14 que integran el álbum.

En una publicación en sus redes sociales, Castillo habló sobre la historia de este tema musical romántico: “La historia de esta canción, mi querido Silvestre, es qué a un amigo le gustaba una chica y él quería encontrarle alguna debilidad para que yo le escribiera una canción. Me dijo: ‘A ella le encanta la lectura’ y yo le dije: ‘Tranquilo, yo te voy a convertir en ‘su libro favorito’”. A propósito, Peter Manjarrés dio su opinión sobre el nuevo álbum.

Por su parte, Silvestre Dangond, quien se confesó y contó duro momento que vivió: “Pedía plata a Rafael Orozco”, compartió con sus seguidores una anécdota del día que estaba grabando ‘Tu libro favorito’, confesando que le costó un poco grabarla porque Wilfran Castillo se la envió grabada con arreglos, por lo que él quiso darle su sello personal.

“Me costó muchísimo trabajo hacer la versión que hice de ‘Tu libro favorito’, con decirles que esa canción tiene dos versiones más, grabadas en maqueta aparte de la que van a escuchar. Comenzamos a darle, vi que ya estábamos desenchufados y fuimos a comer, llegamos a la mesa, yo terminé primero y dejé a todos en la mesa y me vine rápido a donde estaba el piano, agarré la guitarra y empecé a tocar la canción”, inició Dangond, quien explicó quién lo inspiró para dejarse cabello largo: “Siempre lo soñé”, con su relato.

Añadió que cuando estaba tocando la introducción de la canción en guitarra, uno de sus músicos se le acercó y empezaron a tocar juntos hasta que logró grabarla como él la quería.

“Se me vino Beethoven para encima y dije que quería que sonara como la estaba cantando en ese momento e hicimos la maqueta tal cual como la sentía porque no podía expresarla de una manera diferente. Yo quería que sonara la guitarra como Hernando Marín, que toquen con el dedo gordo, que sonara a parranda. La canción es muy inocente. Terminé grabando casi toda la introducción de la canción”, dijo.

‘Tu libro favorito’ estará disponible en las plataformas digitales desde el 2 de noviembre, sin embargo, a través de sus redes sociales, Wilfran Castillo y Silvestre Dangond han compartido fragmentos de la canción:

“…Quiero ser tu libro favorito,

Pa’que me deshojes lentamente,

Que siempre me mires frente a frente,

Y me escondas en un rinconcito,

Al leer la parte más bonita,

Me apretujes fuerte contra ti,

Y ser la razón de tu sonrisa…”.

