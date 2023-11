Nelson Velásquez interpretaba ‘Dos locos’, uno de los temas que inmortalizó con su voz en la agrupación vallenata ‘Los inquietos’, de la cual se retiró hace muchos años, pero de la que comparte grandes recuerdos con su público entonando sus mejores letras.

El pasado puente festivo en Colombia, el artista vallenato deleitó a su fanaticada en un ‘show’ en el barrio Pescaíto, famoso por ser la cuna del futbolista Carlos ‘el Pibe’ Valderrama, quien apoyó a Luis Díaz con un duro mensaje.

Durante su puesta en escena interpretando el mencionado tema, una mujer y un hombre que hacían parte del público fueron grabados en una situación que para muchos fue incómoda, a juzgar por los comentarios en la publicación subida por Santa Marta al Día.

La joven, a pesar de estar abrazada del hombre, que se desconoce si es su pareja o algún familiar, entonaba a todo pulmón la canción que tiene un mensaje profundo de infidelidad.

“Y yo no quiero seguir así, estando con ella y pensando en ti, a mí me está pasando igual, no dejo de pensar en ti, el día que me levanto, contigo en la cabeza, lo llamo por tu nombre”, dice una de las estrofas del famoso tema interpretado por Nelson Velásquez.