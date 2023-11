En una entrevista con el creador de contenidos Dimelo King, el cantante de música vallenata ‘Luifer’ Cuello habló de su separación con el acordeonero Manuel Julián Martínez en el 2007, tres años después de haber iniciado juntos su carrera en la música vallenata comercial.

El ‘influencer’ le preguntó al artista “¿Cuál había sido su peor error?” y este no titubeó en decir que dejar de lado su proyecto en la música con el exintegrante de Los niños del vallenato.

“Yo creo que uno de los errores humanos (…) fue haberme separado de Manuel Julián porque nosotros teníamos una unión bárbara, un estilo increíble, estábamos conectados y yo ni lo miraba porque ya él sabía lo que a mí me gustaba”, dijo ‘Luifer’ Cuello.

Añadió que su separación no debió ocurrir en la parte más importante de su carrera cuando disfrutaban del éxito de ‘A chillar a otra parte’, canción incluida en el álbum ‘Echao pa’ lante’ que terminó de posicionarlos en el vallenato joven.

“Cuando yo estaba enfermo de la garganta me decía que le bajara dos tonos y eso creo que les aportó a todas esas situaciones que se vivieron en ese momento porque no debió pasar, por lo menos no debió pasar en pleno ‘A chillar a otra parte’”, agregó.

Luifer Cuello y Manuel Julián Martínez lanzaron en el 2004 su primer álbum titulado ‘La nueva ola’, donde se incluyeron los éxitos ‘Pin pon pan’, ‘Tu indiferencia’, ‘No aguanto’ y ‘Cuando estoy con ella’.

En el 2005 estrenaron el álbum ‘La nueva ola con más fuerza’; en el 2006 ‘Inigualables’ y, por último, en el 2007 ‘Echao pa’ lante’.

Algunas de las canciones más recordadas de la dupla son ‘Vallenato Reggae’, ‘Aquí estás conmigo’, ‘Lo que sea por verte’, ‘Inolvidable’, ‘A chillar a otra parte’ y ‘Dime que sí me quieres’, entre otras.

Tras dejar de lado a Manuel Julián, ‘Luifer’ Cuello se unió a Saúl Lallemand, pero la unión no fue tan exitosa. Después de hacer una pausa en la música y dedicarse a su proyecto culinario ‘Uff Qué delicia’, lanzó en junio de este año el sencillo ‘Una salidita’, con el que se reactivó en la música vallenata.

Por su parte, Manuel Julián es el acordeonero actual de Felipe Peláez, lo que le ha permitido internacionalizar su carrera.

