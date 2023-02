El cantante de música vallenata ‘Luifer’ Cuello en su más reciente foto publicada en Instagram dejó ver cuánto ha cambiado su apariencia física. Cabe mencionar que el artista fue diagnosticado con obesidad en nivel alto en el año 2016.

Durante la pandemia del Covid-19 el artista decidió empezar a hacer ejercicio para bajar varios kilos. “La vida musical no es fácil, llegó un momento en el que yo me aparté de los medios de comunicación, tuve un momento de depresión personal, engordé más de 40 kilos”, dijo.

(Vea también: “Entré en pánico”: Melissa Martínez se quebró al contar doloroso momento que está viviendo)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CASA DEL VALLENATO ® (@casadelvallenato)

Luifer contó además que la obesidad le estaba ocasionando depresión. “No quieres salir a la calle porque no te ves bien físicamente, entré en un momento difícil que afectó mi vida musical (…). Duré cuatro años sin componer una sola canción, fue un momento muy duro porque lloré mucho”.

Debido a esto, decidió someterse a una cirugía: “Me hago la ‘lipo’, pero no fue una de las mejores decisiones de la vida, me di cuenta que si tú no tienes la ‘lipo’ hecha en tu cerebro no te va servir, tienes que hacer primero la cirugía mental, la que tú digas en tu cabeza: tengo que aprender a comer, cambiar el chip”, manifestó, y agregó que tuvieron que pasar 4 años (2020 en pandemia) para ‘cogerle’ amor a la vida saludable e inició una vida fitness.

Esta entrada la puede encontrar en El pilón.