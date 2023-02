Melissa Martínez se ha caracterizado por su sinceridad en redes sociales. Por lo menos en Instagram siempre abre su corazón para que sus seguidores sepan de su vida y de su carrera.

Sus fanáticos han sido testigos de sus buenos y malos momentos, y precisamente, en las últimas horas se han mostrado bastante preocupados por una difícil situación que está viviendo.

(Vea también: “Eres valiente”: Laura Acuña se convenció del ‘don’ galáctico de Mafe Walker y la felicitó)

Y es que Melissa tuvo que llevar de urgencias a su mascota Molly. “Aquí llevo a la gordita para la clínica porque amaneció enfermísima. Tiene cara de buena, pero está muy malita”, fue la primera historia que publicó sobre el tema.

Horas más tarde, reveló bastante afectada y con lágrimas, que su pequeña debía quedarse hospitalizada: “Solo los que tenemos perro entendemos esto. La doctora dijo que se debe quedar por lo menos 24 horas, y es que está bastante maluca. A mí me entró de todo y se me bajó todo. Yo creo que hasta la presión se me bajó”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)

¿Qué pasó con la mascota de Melissa Martínez?

De inmediato comenzaron los comentarios respecto a qué había pasado con su pequeña amiga de cuatro patas y por eso, Melissa contó más detalles del diagnóstico:

“Muchas gracias por preguntar por la gordita. Ella es muy chiquita, entonces, cuando uno tiene animales tan pequeños, los siente muy frágiles, aunque ellos son muy fuertes. El pronóstico inicial es una gastroenteritis hemorrágica. Me tocó dejarla en la clínica. Ella nunca se ha quedado, solo un ratico cuando la esterilizaron y cuando le hacen profilaxis. Hace rato no sentía una angustia así, entré en pánico, pero bueno, va a estar bien”.