Mafe Walker es una mujer que se hizo popular en redes sociales luego de asegurar que puede hablar un supuesto idioma alienígena y que representa un auténtico portal entre dimensiones. Además, ha dicho que puede ayudar a los humanos a contactarse con los extraterrestres.

(Lea también: Laura Acuña hizo íntima confesión y dejó con la boca abierta a Eva Rey y a muchos)

Su manera de comunicarse es quizá lo que más ha llamado la atención, ya que es bastante particular; emite sonidos extraños, los cuales asegura que hacen parte del lenguaje extraterrestre. “Son ondas de sonido, frecuencias extremadamente altas aquí en la tierra. Es una frecuencia galáctica y yo lo mando a través de mis cuerdas vocales. Suena raro, es una curiosidad. Soy un puente de comunicación entre lo divino y la tierra”, ha detallado.

La colombiana fue invitada a ‘La sala de Laura Acuña’, programa que la reconocida presentadora tiene en Youtube. Allí explicó cómo empezó a desarrollar su lenguaje y contó detalles desconocidos de su historia como ‘influenciadora’ y guía espiritual.

Luego de escuchar cómo descubrió sus capacidades, la presentadora y actriz aplaudió la actitud de Mafe Walker para afrontar los comentarios que le hacen por sus videos, puesto que en muchas ocasiones son burlas.

“Eres muy valiente porque un don como el que tú tienes no es fácil de mostrar. Habrá personas que estarán de acuerdo, otras que no. Pero no deberían reaccionar con la burla, eso no es chévere”, expresó la presentadora.