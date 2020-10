green

En una entrevista con el programa ‘La Red‘, el artista recordó que, aunque su papá (Luis Alfredo) se recuperó de un cáncer de vejiga en 2019, un problema renal mal atendido acabó con su vida en agosto y él no tuvo el dinero suficiente para llevarlo a otro centro asistencial.

Aquí, la publicación con la que el artista le dio el último adiós en redes a su progenitor:

“Sí hubo negligencia del hospital y siempre la va a haber. Conozco miles de casos a raíz de lo de mi padre; gente que se moría esperando tratamiento, gente que se moría esperando una quimio, que se moría esperando una cita médica con un especialista. Es muy complejo el tema con ellos”, explicó Lucho Velasco al informativo de entretenimiento.

El actor también recordó que fue a Cali a ver a su papá y en ese momento aún no estaba tan grave, “tenía esperanzas de que saliera de ahí”; estando allí logró que le dieran cierta prioridad en el centro asistencial y tiene claro que este tipo de situaciones no deberían ocurrir.

“Gracias a Dios que uno es medio conocido, pude tener influencias para que actuaran un poco rápido con él. Yo les dije en una junta médica: ‘Si yo no hubiera sido yo, pues no estaría pasando esto’, y lo admitieron. Yo quise grabar esa conversación y desafortunadamente grabé solo la imagen y no el sonido. No tengo cómo llevar este caso un poco más allá”, añadió el artista, que tuvo un drástico cambio de ‘look’ en marzo.

Pese a las circunstancias en las que falleció su papá, Velasco se siente tranquilo, pues pudo comunicarse una noche antes de que muriera; se siente feliz de que no le quedó nada pendiente por decirle.

“Me da mucha tristeza que su problema mayor fue superado y, por tardanza en actuar hacia él, tuvo este desenlace fatal“, concluyó Lucho sobre el caso, que siempre le provocará dolor.

Aquí, la entrevista que el villano de ‘La reina del flow’ le concedió al espacio de Caracol Televisión: