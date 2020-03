View this post on Instagram

Que rico encontrar empresas tan serias como @mas_metros_bodegaje_y_mudanzas Me les quito el sombrero a estos muchachos que trabajaron de manera tan impecable, increíble, y con una sonrisa dispuestos a darlo todo. No hubiera sido lo mismo sin tanto apoyo. Estamos felices en nuestro nuevo hogar. @lucho_velasco #home #newlife #veronicamuñoz